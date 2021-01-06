اليوم السابع
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تسجيل 235 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء فى الشرقية حتى الآن

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:26 م
تسجيل 235 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء فى الشرقية حتى الآن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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طالب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى بالمراكز التكنولوجية للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30% قيمة جدية التصالح، ممن يقوموا بالسداد خلال شهر يناير الجارى.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 234 ألفا و931 طلب حتى 5 يناير الجارى، وتحصيل نسبة 30% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري.

بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وحرص أهالى الشرقية على التوافد بكثافة على المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.


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