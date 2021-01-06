اليوم السابع
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ترامب يوقع على أمر حظر المعاملات مع 8 تطبيقات صينية

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:50 ص
ترامب يوقع على أمر حظر المعاملات مع 8 تطبيقات صينية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات مع 8 تطبيقات برمجيات صينية، بما في ذلك Alipay التابع لشركة Ant Group التي تتبع الملياردير الصينى جاك ما، وفي أسابيعها الأخيرة قبل تولي الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير، صعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب من موقفها الصارم تجاه الصين، بحسب " روسيا اليوم".

وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا متزايدا وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان، وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية عشرات الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء التجارية في ديسمبر، متهمة بكين باستغلال شركاتها لتسخير مصادر التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية.


ترامب

أمريكا

تطبيقات صينية

الصين

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