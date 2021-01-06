اليوم السابع
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ترامب يغرد عن كلمة سيوجهها لأنصاره تزامنا مع تصويت الكونجرس على نتائج الانتخابات

الأربعاء، 06 يناير 2021 01:25 ص
ترامب يغرد عن كلمة سيوجهها لأنصاره تزامنا مع تصويت الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلقى كلمة فى أنصاره من البيت الأبيض صباح الأربعاء، تزامنا مع تظاهرات مؤيدة له وتصويت الكونجرس على تصديق نتيجة الانتخابات، وقال: "غدا سألقى كلمة فى الساعة الحادية عشرة صباحا.. الحضور مبكرا.. الأبواب ستكون مفتوحة من السابعة صباحا .. هناك ستكون حشود غفيرة".

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تغريدة ترامب

من جهتها، نشرت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء، خريطة للشوارع التي سيتم إغلاقها تحسبا للتظاهرات المؤيدة للرئيس ترامب، وقالت: "اعتبارا من الثلاثاء 5 يناير 2021، وحتى الخميس 7 يناير 2021، من المتوقع أن تحدث العديد من التغييرات في مقاطعة كولومبيا بالتزامن مع المظاهرات".

وأضافت: "سيكون هناك قيود على وقوف السيارات وإغلاق محتمل للشوارع يجب على سائقي السيارات مراعاتها"، ويخطط الآلاف من أنصار ترامب لـ"تنصيب ثان" افتراضي له في الـ20 من يناير، موعد تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد بنتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأشار أكثر من 60 ألف شخص على "فيسبوك"، إلى أنهم يعتزمون المشاركة في الحدث، الذي تم الإعلان عنه باعتباره "حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب الثاني".


ترامب

أمريكا

الكونجرس

الانتخابات الأمريكية

دونالد ترامب

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