ترامب يسخر من وزير خارجية جورجيا: لا أصدق أنه جمهورى ويحب تسجيل المكالمات

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.

وكان طالب دونالد ترامب، وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرجر "بالعثور" على ما يكفي من الأصوات لإلغاء هزيمته في الانتخابات في نقاش دام ساعة على الهاتف، وفقا لواشنطن بوست.

وحث ترامب، رافينسبيرجر على "العثور" على أصوات كافية لإلغاء هزيمته في مكالمة هاتفية غير عادية استمرت لمدة ساعة يوم السبت قال خبراء الانتخابات إنها تثير أسئلة قانونية.

قال ترامب - في خطاب أمام حشد من مناصريه في العاصمة واشنطن - "وسائل الإعلام هي المشكلة الأكبر التي نواجهها .. لقد واجهناها قبل 4 سنوات وفاجئناها وهزمناها"، مضيفا " لقد تلاعبت وسائل الإعلام في نتائج الانتخابات كما لم تفعل من قبل".

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر لمؤيديه الحاضرين، قائلا "أريد أن أشكركم .. إنه لشرف عظيم أن أحظى بمثل هذه الحشود وأن أقف أمامكم وأمام مئات الآلاف من الأمريكيين".

وحث ترامب المتظاهرين على التظاهر أمام الكونجرس عندما يتم التصويت على تأكيد فوز جو بايدن بعد قليل، قائلا إنهم سيدعمون النواب الوطنيين بالداخل.