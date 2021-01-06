ترامب يحسم مصير مشاركته فى انتخابات 2024.. زوجة ابنه تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت لارا ترامب ، مستشارة حملة الرئيس وزوجة ابنه إنها تعتقد أن دونالد ترامب سيترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى في عام 2024 إذا تم تنصيب جو بايدن في 20 يناير.

وصرحت لارا ترامب لشبكة فوكس نيوز إنها لا تزال تعتقد أن ترامب فاز في انتخابات 2020 وينبغي أن يبقى في البيت الأبيض، وأضافت: "انظر، إذا لم يبقى رئيسًا للسنوات الأربع المقبلة، أعتقد حقًا أنه ربما يفكر في الترشح مرة أخرى في عام 2024".

جاء بيانها قبل تصويت الكونجرس يوم الأربعاء الذي من المقرر أن يؤكد الفوز الانتخابي للرئيس المنتخب جو بايدن ودافعت عن قرار قادة الحزب الجمهوري بمعارضة مصادقة الكونجرس، قائلة: "نريد التأكد من أنه إذا كان هناك تصويت متنازع عليه ، فإن أي شخص لا يريد التصديق على الأصوات لجو بايدن ، أن يحصل على فرصته لمناقشة ذلك. انظر، نريد أن يتم احتساب كل صوت قانوني وشرعي"، وأضافت: "قلنا ذلك منذ اليوم الأول وحافظنا على ذلك دائمًا .. أعتقد أن هناك أكثر من 74 مليون أمريكي لا يشعرون أن هذا قد حدث حتى الآن لذلك ، نريد أن يحدث الشيء الصحيح وسنرى كيف ستسير الأمور."

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يعتقد أنه سيظل رئيسا فى 21 يناير، صرحت إنه يعتقد أنه فاز في الانتخابات، وقالت " أنه يعتقد أنه فاز في الانتخابات وأعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتفقون معه" ، مضيفة أن هناك آلاف الإقرارات المقدمة في جميع أنحاء البلاد من أشخاص ادعوا أنهم شهدوا مخالفات انتخابية.

وقالت: "علينا أن نأخذ ذلك على محمل الجد لأن الأمر لا يتعلق فقط بهذه الانتخابات ، ولا يتعلق فقط بإعادة انتخاب دونالد ترامب .. هذا يتعلق بمعرفة الأمريكيين أن نظامنا يعمل وتعزيز ان يكون لديهم إيمان في النظام الامريكي للمضي قدمًا".