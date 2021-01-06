ترامب يحث نائبه بنس على تصحيح أصوات الولايات: هذا هو وقت الشجاعة

كتب سمير حسنى

حث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، نائبه مايك بنس إلى إعادة الأصوات إلى الولايات بصورتها الحقيقية، قائلا: "هذا هو وقت الشجاعة".

وقال ترامب، فى تغريدة عبر حسابه على تويتر:" الولايات تريد تصحيح أصواتها وهي تعلم أنها كانت مبنية على مخالفات لم تحظ بموافقة تشريعية".

فى غضون ذلك، توافد المئات من أنصار الرئيس ترامب في واشنطن العاصمة للاحتجاج على شهادة الكونجرس المتوقعة اليوم الأربعاء بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر

وقالت السلطات إنه حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، اعتقلت الشرطة بالفعل ما لا يقل عن ستة أشخاص في مجموعة متنوعة من الجرائم ، بما في ذلك حيازة أسلحة وذخيرة ، وحيازة بندقية صاعقة ، والاعتداء على ضابط شرطة.

وقالت فوكس نيوز انه قد تجمع العديد من المتظاهرين في ساحة الحرية، شرق البيت الأبيض قبل تصويت الكونجرس على نتائج الانتخابات وبقي المئات في الساحة في الليل وسط درجات حرارة باردة ومع هطول الأمطار في المنطقة، وشوهد المتظاهرون في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يشتبكون مع سلطات إنفاذ القانون.

واستعدت السلطات المحلية لاحتمال وقوع اشتباكات عنيفة قبل المسيرات، حيث أغلقت الشركات نوافذها في منطقة وسط المدينة خوفًا من الأضرار التي لحقت بمتاجرها بعد أن تأثر العديد منها خلال الاضطرابات وأعمال الشغب في عاصمة البلاد العام الماضي.