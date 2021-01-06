ترامب: متظاهرو واشنطن لا يريدون سرقة الديمقراطيين لانتصارنا التاريخى

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن المحتجين الذين يتظاهرون فى واشنطن العاصمة اليوم لا يوافقون على سرقة الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الاخيرة، وغرد ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا، "تمتلئ واشنطن بأشخاص لا يريدون أن يروا انتصارًا انتخابيًا يُسرق من قبل الديمقراطيين اليساريين، لقد سئم بلدنا هذا، ولن يأخذوها بعد الآن".



ترامب على تويتر

ووجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة إلى المحتجين بواشنطن قائلا، "نسمعكم ونحبكم من المكتب البيضاوى.. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وقالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم مخاطبة المحتجين الذين يسافرون إلى واشنطن العاصمة اليوم الأربعاء دعماً لجهود الرئيس المنتهية ولايته لقلب نتيجة الانتخابات بالتزامن مع تصويت الكونجرس على تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وروج ترامب وأنصاره، بمن فيهم العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وممثلى الكونجرس، نظرية لدعم جهودهم لقلب نظام الانتخابات الأمريكية، ولكن حججهم ليس لها أساس فى القانون، وفقا للوكالة، ومع ذلك، يتم التعامل مع الاحتجاجات بجدية كبيرة من قبل واشنطن العاصمة، التى تستعد لعنف محتمل.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن منتديات وسائل التواصل الاجتماعي لمؤيدي ترامب غارقة فى الإشارات إلى الأسلحة والعنف.. ومن بين المجموعات المتوقع حضورها مجموعة "براود بويز"، وهى عصابة شوارع فاشية جديدة لها صلات بالقومية البيضاء.

وتم القبض على زعيم الجماعة، إنريكي تاريو، في واشنطن العاصمة بسبب دوره المعترف به في حرق لافتة لحركة "حياة السود تهم" مزقت من كنيسة تاريخية للسود خلال احتجاج مؤيد لترامب في ديسمبر.. كما اتُهم تاريو بارتكاب جريمة تتعلق بالأسلحة النارية بعد أن وجدت شرطة العاصمة أنه بحوزته ذخيرة.