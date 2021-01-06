اليوم السابع
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تداول فيديو لتنمر شباب على معاق ذهنيا بالدقهلية.. ومسئولون: جار التحقيق بالواقعة

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:19 م
تداول فيديو لتنمر شباب على معاق ذهنيا بالدقهلية.. ومسئولون: جار التحقيق بالواقعة مديرية أمن الدقهلية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مجموعة من الشباب، يتنمرون على شاب معاق ذهنيا، وقاموا بربطه فى أحد أعمدة الإنارة، وظلوا يتنمرون عليه وهو فى حالة استياء شديدة.

وأوضح الفيديو وجود شاب، يطالب الآخرين بترك الشباب منذ ذوى الإعاقة يرحل بعد التنمر عليه ومضايقته، وآثار الفيديو استياء شديدا لرواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب الواقعة، وطلبوا بمحاسبة الشباب المتنمرين على الشباب المعاق ذهنيا.

وقد كشف مصدر أمني أن الواقعة فى نطاق مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وأنه جار التوصل إلى الشباب مرتكبى الواقعة، وأن الشاب الذى ظهر فى الفيديو هو معاق ذهنيا وليس له أسرة، مشيرا إلى أن الأهالى أطلقت عليه اسم بكار ومعروف بالمنطقة.

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