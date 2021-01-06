تحرير 32 محضر للمخابز وضبط 7 طن سكر تموينى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة عده حملات تموينيه مكبره بالإشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى بنطاق مراكز بدر وكوم حمادة وابو المطامير وشبراخيت تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنه ـ محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمجازر للحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين ومكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت عن بمركز ومدينة بدر، ضبط أحد الأشخاص يدير مصنع بترومين بدون ترخيص الجهات المختصة وتم التحفظ على 2150كجم مواد خام وكذا 100بستلة منتج نهائى و 500بستلة معدة للتداول، ضبط 47عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و 8محلات غير معلنة عن اسعار السلع المعروضة للبيع للجمهور.

وتم الدعم المناطق الموجود بها نقص اسطوانات الغاز ب1160اسطوانة وتم الإشراف على التوزيع من مدير الإدارة بمركز ومدينة كوم حماده، وضبط أحد الأشخاص بتجميع كميات من السكر التموينى السايب معبأ فى شكاير زنه 50كجم وسكر تموينى معبأ فى اكياس زنه واحد كيلو بدون وجه حق وتم ضبط عدد 145شكاره سكر وعدد 30باكته سكر تموينى معبأ واحد كيلو باجمالي7طن و850كيلو سكر تمويني.

كما تم ضبط مصنع حلويات وتم التحفظ به على عدد2برميل وزن الواحد 300كجم اجمالى 600كجم سكر جلوكوز وكذا 60علبه بلح الشام ف 12قطعه بدون ترخيص ، وضبط 10اسطوانة أوكسجين فى مخزن بدون ترخيص، ومصنع منظفات بدون ترخيص وتم التحفط على" تنك به 500لتر منظفات مجهول - 400لتر منظفات بدون علامات - 8جركن كلور زنه50لتر - 50لتر ديتول مجهول المصدر"، بناحية مركز وقرى أبو المطامير

كما تم ضبط 80زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية و100كجم سكر تموينى تم تجميعه لإعادة تداوله فى السوق السوداء ،و تحرير 8 محاضر للجزارين يعرضوا لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية مركز وقرى شبراخيت.

كما تم ضبط كمية سكر تموينى تم تجميعها مقدارها 4750 كجم لاعاده بيعها لتحقيق ارباح غير مشروعة باحد شركات التعبئة المتعاقدة مع الشركة العامة لتجارة الجملة، و تحرير 2 محضر لتجار تموينين لغلق المحل أثناء ساعات العمل وعدم الاعلان ، و3 محاضر لاصحاب أنشطة تجارية لعدم الاعلان عن اسعار السلع المعروضة.

وفى مجال المخابز، تم تحرير 32 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود سجل الزيارات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وتوقف عن الانتاج وتصرف فى الدقيق البلدى المسلم للمخابز البلدية.