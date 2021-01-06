تحرير 19 محضرا استيلاء على دعم الخبز بدمياط بمبلغ 750 مليونا 510 آلاف جنيه

دمياط معتز الشربينى

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية الذى تضمن الموقف النهائى لمراجعة كروت خبز الجمعيات الأهلية والتى جاءت تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ومكتب المخابرات الحربية بدمياط، إذ جاء فيه انه تم توفير 19735 رغيف مدعم تصرف بدون وجه حق، حيث تم تحرير 19محضر استيلاء على الدعم بمبلغ 7505104.28 جنيه، والتى صدق وزير التموين والتجارة الداخلية بايقافها بشكل نهائى.

و أوضحت المديرية أن هذه الجهود جاءت تنفيذًا لتعليمات محافظ دمياط والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالعمل على تنفيذ محاور الإستراتيجية التى تنتهجها الدولة لمتابعة منظومة الخبز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، كما نوهت المديرية إلى جهود هيئة الرقابة الإدارية ومكتب المخابرات العامة بدمياط، لتذليل كافة المعوقات التي واجهت المديرية في القيام بعملها من مراجعة الكروت بهدف الحفاظ على المال العام ووصول الدعم لمستحقيه.