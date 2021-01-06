تحرير محاضر عدم ارتداء كمامة وضبط شيش بمدينة الواسطى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف، حملات مكثفة لمتابعة الإلتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى بالمواعيد المقررة، وكذلك الإلتزام بتطبيق الإجراءات لمجابهة إنتشار عدوى فيروس كورونا.

وضبطت حملة شنتها الوحدة المحلية، مساء الثلاثاء، 4 محلات تجارية مخالفة لقرار مواعيد الغلق، وكذلك 11 شخص غير ملتزمين بإرتداء الكمامة وتم تطبيق الغرامة عليهم، وضبط 10 شيشة داخل إحدى المقاهي، تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال حملة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي، قادها المحاسب محمد بكري، رئيس الوحدة، ونوابه ومديرى الإدارت والإشغالات والأزمات ورخص المحلات وقوة من مركز شرطة الواسطى.

وتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون مع قوات الأمن فى مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وفيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى تشترك فى تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وناشد محافظ بنى سويف، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التى تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على أنه لا يتهاون فى تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.

وجّدد محافظ بنى سويف، تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة فى هذا الشأن بكل حزم وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع،فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية والمجالس القروية، لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.