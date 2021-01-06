بلجيكا تسجل 77 وفاة و1848 إصابة جديدة بكورونا

وكالات

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1848 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و77 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 652.735 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.827 حالة وفاة .