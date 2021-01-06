اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 01:33 م
خالد صلاح
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بكين تشجب حظر واشنطن 8 تطبيقات صينية وتتعهد بحماية مصالح شركاتها

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:04 م
بكين تشجب حظر واشنطن 8 تطبيقات صينية وتتعهد بحماية مصالح شركاتها أمريكا حظرت عدة تطبيقات صينية - أرشيفية
أ ش أ

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شجبت الصين اليوم /الأربعاء/ توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" على أمر تنفيذي يحظر المعاملات مع ثمانية تطبيقات برمجية صينية للدفع عبر الهاتف المحمول، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها. 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الخطوة مثال آخر على ما وصفته بـ "إساءة" الولايات المتحدة استخدام القانون الوطني لقمع الشركات الأجنبية، معتبرة أن هذه الخطوة ليس من شأنها إلحاق الضرر بالشركات الصينية فحسب، بل أيضا بمصلحة الولايات المتحدة والمستهلكين الأمريكيين. 
وأضافت يينغ "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بقواعد اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وكذلك القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وتوفير بيئة عمل عادلة وغير تمييزية للشركات الأجنبية بما فيها الصينية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية".

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