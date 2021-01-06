اليوم السابع
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بايدن يغازل "معسكر ترامب": هناك جمهوريين محترمين.. وأرى بداية "وحدة وطنية"

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:55 ص
بايدن يغازل "معسكر ترامب": هناك جمهوريين محترمين.. وأرى بداية "وحدة وطنية" جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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صرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن هناك "جمهوريين محترمين حقًا" على استعداد للانفصال عن دعمهم لترامب، حيث شدد على ضرورة توحيد البلاد بمجرد توليه منصبه.

وقال بايدن في مقابلة إذاعية: "هناك عدد كافٍ من الجمهوريين المحترمين حقًا، وترونهم يتقدمون الآن في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذين لا يريدون أن يكونوا جزءًا من حزب ترامب الجمهوري هذا"، وأضاف إنه يرى "بداية غامضة" للوحدة الوطنية وشدد على ضرورة أن تتحد البلاد، قائلاً إن الجمهور الأمريكي يريد أن يعمل المسؤولون المنتخبون عبر الخطوط الحزبية لإنجاز الأمور.

جاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي عارض فيه عدد متزايد من الجمهوريين جهود بعض زملائهم للاعتراض على نتائج الهيئة الانتخابية خلال جلسة مشتركة للكونجرس يوم الأربعاء، ولا يزال من المتوقع أن يثير العشرات من المشرعين، بما في ذلك أكثر من عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ ، اعتراضات على التصويت.

وانتقد بايدن الجمهوريين من جورجيا ديفيد بيرديو - الذي انتهت فترة ولايته في مجلس الشيوخ الأحد - والسناتور كيلي لوفلر، وكلاهما في جولات الإعادة عالية المخاطر لمقاعدهما يوم الثلاثاء، واتهمهما بالولاء لترامب و "ليس لشعب جورجيا".

ووفقا للتقرير أعلنت لوفلر أنها ستعارض نتائج الهيئة الانتخابية، مشيرة إلى "مخاوف حقيقية" من الطريقة التي أجريت بها الانتخابات، وقد ادعى ترامب أنه فاز في الانتخابات الرئاسية بينما كان ينشر مزاعم لا أساس لها من الصحة حول التزوير على في الانتخابات، وانتقد أعضاء مجلس الشيوخ لعدم دعمهم بقوة مزاعمه الانتخابية، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بينما أشاد بأولئك الذين أظهروا دعمهم لجهوده لإلغاء النتائج.

ومن المتوقع أن يكون ترامب، الذي حصل على 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية ، قوة مستمرة في الحزب الجمهوري بمجرد تركه منصبه، مما يضع الحزب في موقف صعب وهو يرسم طريقه للمضي قدمًا، كما فكر ترامب أيضًا في احتمال الترشح مرة أخرى في عام 2024 حتى في الوقت الذي يطعن فيه علنًا في نتائج الانتخابات الأخيرة.


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ترامب

الانتخابات الامريكية

الجمهوريين

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