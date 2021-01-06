انهيار جزئى بمنزل بدائرة قسم ثان سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

سوهاج - محمود مقبول

شهد قسم ثان سوهاج ، إنهيار جزء من حائط بمنزل بناحية نجع أبو شجرة دائرة القسم، دون حدوث إصابات بشرية، تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وإخطار الوحدة المحلية لإتخاذ اللازم بمعرفة الإدارة الهندسية بالحى.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من العميد محمد نصحى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج ، يفيد بحدوث إنهيار بمنزل دائرة القسم وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تم إخطار الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج لإتخاذ اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها المقدم أحمد المولد رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج ، بإنهيار جزء من حائط بمنزل بناحية نجع أبو شجرة دائرة القسم .

أنتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إنهيار حائط بمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة " 48 " متر ملك المدعو " عبد الله عمر ا ع " 36 سنة ، جزار ويقيم دائرة قسم أول سوهاج ، غير مأهول بالسكان " دون حدوث إصابات ".

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة ، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه ، وتم إخطار الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج لإتخاذ اللازم ، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.