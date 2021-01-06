انطلاق مراسم قداس عيد الميلاد بكنائس سوهاج بحضور 20 كاهنا وشماسا فقط

سوهاج محمود مقبول

بدأت منذ قليل، مراسم قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بسوهاج " مارى جرجس "وكافة الكنائس والأديرة على مستوى محافظة سوهاج، والبالغ عددها 353 كنيسة ودير ومطرانية، حيث أقتصر الإحتفال هذا العام على عدد 20 كاهن وشماس في بعض الكنائس و10 كهنه وشمامسة في بعض الكنائس الأخرى.

ومن جانبه قال القمص موسى إبراهيم المتحدث الاعلامى للكنيسة القبطية بسوهاج " مارى جرجس" أن القداس داخل المطرانية أقتصر هذا العام على 20 كاهن وشماس فقط وأنه لن يكون هناك إستقبال للمهنئين وأن التهنئة والإستقبال سوف يقتصران على الإتصال الهاتفى فقط وعلى التهنئة على مواقع التواصل الإجتماعى فقط وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

كما قامت المديرية بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بالدفع بالقيادات لعمل المرورات الدورية على جميع الخدمات المنتشرة بمحيط الكنائس والمطرانيات والجمعيات على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزية القوات ووضعها على أهبة الاستعداد وتلقين القوات الدور المنوط بها فى التعامل مع المستجدات.

ومن جانبه بعث اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وهنأ "الفقى" الأخوة المسيحين داخل مصر والمقيمين بالخارج بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، مشيراً أن وحدتنا الدائمة هى الأساس فى تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.