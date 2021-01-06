اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 12:00 م
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اليابان تتصدر قائمة أقوى جواز سفر في العالم

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:39 ص
اليابان تتصدر قائمة أقوى جواز سفر في العالم جواز سفر يابانى
كتبت - هند المغربي

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تصدرت دول اليابان الترتيب العالمي لجوازات السفر، بناء على مؤشر حرية التنقل، وفق تصنيف شركة الإستشارات السويسرية Henley & Partners.

وتعود الصدارة في ترتيب جوازات السفر العالمي للربع الأول من عام 2021 إلى اليابان، إذ يتيح جوازها لحامليه زيارة 191 دولة  دون الحصول على تأشيرة أو اتخاذ أي إجراءات خاصة بشكل مسبق.

وتحل في المرتبة الثانية سنغافورة (190 دولة)، فيما تعود المرتبة الثالثة إلى كل من كوريا الجنوبية وألمانيا (189 دولة).

وفي العالم العربي، تتخذ الإمارات أفضل مكانة في القائمة وتحتل المرتبة الـ16 (173 دولة)، متقدمة على قطر (المرتبة الـ56 - 95 دولة) والبحرين (المرتبة 64 - 83 دولة)، وعمان (المرتبة الـ65 - 80 دولة) والسعودية (المرتبة الـ66 - 79 دولة).

 

من جانبها، تمكنت روسيا من تعزيز مكانتها في القائمة وصعدت إلى المرتبة الـ50 بـ116 دولة.

 

 


اليابان

جواز سفر

الامارات

سنغافوة

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