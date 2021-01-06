القومى للمرأة ببنى سويف يتلقى252 شكوى خلال عام 2020

بنى سويف - هانى فتحى

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على المجهودات التى يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتى تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعى لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكداً أن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير السنوى الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف، والذي تضمن الإشارة إلى الجهود التي قام بها مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس،والشكاوى والإجراءات التي اتخذها المكتب خلال عام 2020، والتي شملت شكاوى خاصة بالأحوال المدنية والعمل والضمان الاجتماعي وتنفيذ الأحكام والتحرش وغيرها من الشكاوى.

بلغ إجمالى الشكاوى التي تلقاها المكتب خلال 2020 العام الماضي 252 شكوى وطلب بواقع 231 شكوى فردية و21 شكوى جماعية، وكانت الشكاوى الخاصة بالأحوال المدنية هي الأعلى عدداً والتي بلغت 66 شكوى ، تلتها شكاوى خاصة بالضمان الاجتماعي والتي بلغت 44 شكوى، فيما بلغت الشكاوى الطلبات الاقتصادية 40 شكوى وطلب، بينما جاءت بعدها الشكاوى الخاصة بالعمل بـ23 شكوى،ثم 18 شكوى جنائية، و17 شكوى خاصة من تنفيذ الأحكام ، و15 شكوى خاصة بالعنف، و9 شكاوى متعلقة بالأوراق المدنية