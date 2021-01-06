كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت الطريق الدولي M4 بالأسلحة الثقيلة في سوريا.

وفى وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بأن قصفا تركيا بالقذائف على محيط تل تمر بالحسكة شمال شرقى سوريا، أدى إلى تضرر محطة كهرباء تل تمر وخروجها عن الخدمة.