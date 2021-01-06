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العربية: إطلاق سراح 23 من الجيش الوطنى الليبى و8 من الوفاق فى عملية تبادل

الأربعاء، 06 يناير 2021 06:48 م
العربية: إطلاق سراح 23 من الجيش الوطنى الليبى و8 من الوفاق فى عملية تبادل ليبيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، إطلاق سراح 23 من الجيش الوطني الليبى و8 من الوفاق في عملية تبادل.

وقالت قناة العربية الحدث: ترتيبات لتبادل المزيد من المحتجزين بين الجيش الليبى والوفاق.

وفى وقت سابق قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطني الليبى، إن تركيا صاحبة المصلحة فى استمرار حالة عدم الاستقرار فى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي لسكاي نيوز، إن هناك محاولات تحريك مرتزقة في منطقة الجنوب الليبي، وسنعمل على تأمين مناطق الجنوب الليبي بشكل كامل.


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