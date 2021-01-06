العراق يعلن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة بالانتخابات

كتب أحمد عرفة

أعلن العراق عن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية، وفقا لخبر عاجل بتته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي عن انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من البلاد خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن العراق "لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم".

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي قال الكاظمي "من المؤسف حقا أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفيات وتحديات حرب عالمية وإقليمية على أرضه"، وأضاف: "لن نسمح بأن تستخدم أراضي العراق لتصفية حسابات بين الدول".