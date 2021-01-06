اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يناير 2021 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة الفلسطينية تسجل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:48 م
الصحة الفلسطينية تسجل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة، مشيرة إلى تعاف 1585 مصاب من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 115 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية يستمر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت وتمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.


فلسطين

اخبار فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

اخبار كورونا

مصابو كورونا

وزيرة الصحة الفلسطينية

الصحة الفلسطينية

كورونا فى فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة