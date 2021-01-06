اليوم السابع
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الصحة العالمية تحذر من تمديد الفترة الفاصلة بين جرعتى لقاح كورونا

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:29 ص
الصحة العالمية تحذر من تمديد الفترة الفاصلة بين جرعتى لقاح كورونا رئيس منظمة الصحة العالمية
كتب محمد جمال

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حثت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على منح اللقاحات وفقا للطريقة المصرح بها، في لوم للمسؤولين الذين يحاولون تغيير الوقت الفاصل بين جرعات التطعيم، وأوصى الخبراء الذين يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية بعدم تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين، وهي خطة قيد الدراسة في المملكة المتحدة، بحسب" روسيا اليوم".

وقال مطلعون على المحادثات إن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع "فايزر" و"بيونتيك" بشأن صفقة يمكن أن تضاعف إمداداته من اللقاحات، حيث يواجه الزعماء في جميع أنحاء المنطقة أسئلة حول وتيرة التطعيمات ضد كوفيد- 19، وقدمت بريطانيا دعما جديدا للشركات بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن البلاد ستدخل في إغلاق ثالث.

ومددت ألمانيا إغلاقها وشددت القيود، بينما وسعت إيطاليا بعض القيود لمواجهة خطر عودة تسجيل حالات كثيرة.


الصحة العالمية

كورونا

لقاح كورونا

فايزر

موديرنا

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