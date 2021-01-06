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الشيخ نواف الأحمد يمنح وزير خارجية الكويت وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:18 م
الشيخ نواف الأحمد يمنح وزير خارجية الكويت وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى نواف الاحمد
كتب: أحمد علوى

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منح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى.
وقال بيان صحفي صادر عن الديوان الأميري الكويتي، إن أمير الكويت منح الوسام لوزير الخارجية خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء بقصر بيان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تقديرا لجهوده المميزة وخدماته الجليلة في مجال عمله خدمة الكويت، وتنمية أواصر العلاقات الأخوية التي تربطها بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية، سعيا نحو توحيد الصف العربي.
 
وأضاف أنه تم منح وزير الخارجية الكويتي الوسام، لدوره أيضا في الجهود المبذولة لتحقيق وحدة الصف العربي.
 
 

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الخارجية الكويتى

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