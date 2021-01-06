الشرطة الأمريكية تواجه المحتجين بالأسلحة النارية داخل مبنى الكابيتول.. صور

كتب محمد سعودي

بعد وقت قصير من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانصاره وتعهده "بعدم التنازل أبدا" عن الانتخابات الرئاسية التي يصفها بالمزورة، شهد مبنى الكابيتول الأمريكي حالة من الفوضى، حيث اقتحم العشرات من المحتجين المبنى، فيما حاولت قوات الشرطة منع المتظاهرين من دخول الكابيتول.



الشرطة الأمريكية تواجه المحتجين بالأسلحة النارية داخل مبنى الكابيتول

وأظهرت لقطات مصورة توثق اقتحام المحتجين لمبنى الكابيتول بعد تكسيرهم للنوافذ، فيما احتجزت شرطة الكابيتول الأمريكية عددا من المحتجين بالقرب من غرفة مجلس النواب داخل المبنى، فيما رفع بعض رجال الأمن السلاح في وجه المحتجين، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين.

في المقابل، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انصاره المحتجين في محيط الكابيتول الأمريكي بضرورة الالتزام بالسلمية، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :أطلب من الجميع في مبنى الكابيتول الأمريكي أن يظلوا مسالمين. لا عنف! تذكر ، نحن حزب القانون والنظام - نحترم القانون ورجالنا ونسائنا العظماء باللون الأزرق. شكرا لكم".



الشرطة تهدد متظاهرون بالسلاح

وأضاف في تغريدة أخرى :"يرجى دعم شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون. إنهم حقًا إلى جانب بلادنا. ابق هادئا"، وعلق في تغريدة أخرى على كلمة نائبه مايك بنس أمام النواب الأمريكيين اليوم، قائلا :"لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا".

وشهد محيط مبنى الكونجرس الأمريكي حالة من الفوضى مساء اليوم، بعدما اقتحم العشرات من أنصار الرئيس دونالد ترامب المبنى بالتزامن مع جلسة بروتوكولية لإعلان فوز جو بايدن فى الانتخابات التى جرت 3 نوفمبر الماضى، وتمكن العشرات من اقتحام المبني بعد كر وفر شهدته الاحتجاجات العارمة التى نظمها أنصار ترامب فى العاصمة واشنطن، بمشاركة عشرات الآلاف من الأمريكيين، بشعار "أوقفوا سرقة الانتخابات" للتأكيد علي رفضهم خسارة ترامب.



احتجاجات في امريكا



اقتحام مبنى الكونجرس



الكابيتول



رجال الأمن يواجهون المتظاهرون



متظاهرون داخل الكونجرس