الشرطة الأمريكية تطلب إخلاء اثنين من مبانى مجمع الكونجرس

كتب أحمد عرفة

طلبت شرطة الكونجرس الأمريكى إخلاء اثنين من مبانى مجمع الكونجرس، بعد توجه أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب للكونجرس، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.