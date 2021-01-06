السيناتور الجمهورى "ميت رومنى": ترامب هو سبب هذه الفوضى

كتب أحمد عرفة

قال السيناتور الجمهوري ميت رومني، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هو سبب هذه الفوضى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ساحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

وأفادت القناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.