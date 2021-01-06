الرئيسية أخبار عربية الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى على ريف دمشق الأربعاء، 06 يناير 2021 11:33 م غارات _ صورة أرشيفية كتب وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى على ريف دمشق . الدفاعات الجوية السورية سوريا أخبار سوريا هجوم إسرائيلى ريف دمشق مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزارة الدفاع السورية تصدر أمرين إداريين بخصوص "الاحتفاظ والاحتياط" الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:35 م وزارة الدفاع السورية: سنرد على أى اعتداء تركى على قواتنا في إدلب الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:12 ص الدفاع السورية: الجيش سيطر على 4 قرى جديدة فى ريف إدلب الجنوبى الأربعاء، 14 أغسطس 2019 01:25 م الدفاعات السورية تتصدى لمقذوفات إسرائيلية لليوم الثانى على التوالى السبت، 18 مايو 2019 08:28 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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