اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يناير 2021 11:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى على ريف دمشق

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:33 م
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى على ريف دمشق غارات _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى على ريف دمشق .

 

 


الدفاعات الجوية السورية

سوريا

أخبار سوريا

هجوم إسرائيلى

ريف دمشق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة