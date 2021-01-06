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الجيش اليمنى يقتل 4 حوثيين ويصيب ويأسر آخرين بعد إفشال محاولة تسلل بصعدة

الأربعاء، 06 يناير 2021 05:21 م
الجيش اليمنى يقتل 4 حوثيين ويصيب ويأسر آخرين بعد إفشال محاولة تسلل بصعدة الجيش اليمنى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الجيش اليمني عن مقتل 4 حوثيين وإصابة وأسر آخرين بعد إفشال محاولة تسلل شمال صعدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قُتل وأُصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الاثنين، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة ومقاتلات التحالف العربي في محافظة مأرب .

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" إن قوات الجيش والمقاومة أحبطت محاولة تسلل لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة جبل مراد جنوبي مأرب، مشيرا إلى أن القوات أجبرت الميليشيا على التراجع والفرار، بعد أن سقط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح .

 


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