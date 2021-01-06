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الجوازات السعودية تطلق منصة "مقيم" الرقمية لاستعراض بيانات الهوية إلكترونيا

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:46 م
الجوازات السعودية تطلق منصة "مقيم" الرقمية لاستعراض بيانات الهوية إلكترونيا الشرطة السعودية
كتب مصطفى عنبر

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أطلقت المديرية العامة للجوازات النسخة الرقمية من هوية مقيم، وأصبحت متاحة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" تحت اسم "هوية مقيم الرقمية"، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، أن هوية مقيم الرقمية ستسهّل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق "أبشر أفراد"، وذلك من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأكد أن هوية مقيم الرقمية ستكون نقطة تحوُّل في تطوير عملية التحوُّل الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".


الجوازات السعودية

السعودية

مقيم

التحول الرقمى

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