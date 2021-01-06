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الجزائر تعلن عدم تسجيل 21 ولاية أى إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:10 ص
الجزائر تعلن عدم تسجيل 21 ولاية أى إصابات جديدة بكورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الثلاثاء أن 21 ولاية لم تسجل أى إصابات جديدة بكورونا في غضون الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فحسب آخر إحصائية فإن 22 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات، في حين سجلت 5 ولايات أكثر من 10 إصابات.

وفى وقت سابق أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، الثلاثاء، تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 100 ألف و873 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2782 حالة وفاة.


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