الجزائر تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 1 .101 ألف حالة

الجزائر /أ ش أ/

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 247 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال الناطق - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 101 ألف و120 إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2786 وفاة.

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 68 ألفا و383 حالة، بعد شفاء 198 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 32 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.