اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 08:54 م
خالد صلاح
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الجزائر تجرى صيانة للكابل البحرى الخاص بالإنترنت لبضعة أيام

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:00 م
الجزائر تجرى صيانة للكابل البحرى الخاص بالإنترنت لبضعة أيام كابل انترنت
الجزائر /أ ش أ/

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أعلنت شركة اتصالات الجزائر (لمزود الحكومى لخدمة الانترنت) اليوم الأربعاء، عن إجراء عملية صيانة للكابل البحرى SeaWeMe4، تمتد لبضعة أيام، مؤكدة أنها ستعمل على ضمان استمرارية خدماتها وتفادى أى اضطرابات بخدمات الأنترنت.

وقالت الشركة - فى بيان اليوم - إن عملية الصيانة ستتم بالتنسيق مع شركائها الأجانب أعضاء اتحاد شركات SeaWeMe4″، موضحة أن استلام الكابل البحرى "أورفال/ألفال"، سيسمح لها بضمان استمرارية خدمات الأنترنت على عكس ما كان يحدث سابقا.

وأكدت الشركة، أن أعمال الصيانة، تعد التزاما تقنيا وتعاقديا بالنسبة لاتصالات الجزائر اتجاه أعضاء اتحاد الشركات الخاص بالكابل، مشيرة إلى أن دورة الصيانة التى ستمتد على مدار بضعة أيام، ستؤدى إلى انخفاض قصير لسعة الشبكة لمدة تقارب الساعتين، حيث من المقرر أن تتأثر سعة الشبكة الليلة بين الساعة 11 مساء و3 فجرا، بالتوقيت المحلي.

 


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