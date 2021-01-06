اليوم السابع
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التحقيق مع 14 موظفا بـ"صحة وسط سيناء" لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 06 يناير 2021 02:27 م
التحقيق مع 14 موظفا بـ"صحة وسط سيناء" لتغيبهم عن العمل لجنة المرور على مستشفى الحسنة
شمال سيناء - محمد حسين

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أحال اللواء أسامه عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، 14موظفا بالمستشفى والإدارة الصحية بمناطق الحسنة للتحقيق بعد أن تبين غيابهم عن العمل .

وأعلن مجلس مدينة الحسنة فى بيان له اليوم، عن تنفيذ رئيس مدينة الحسنة حملة مرور على الإدارة الصحية والمستشفى فى إطار مراقبة العمل فى الإدارات الطبية والصحية وضبط العمل .

وجاء فى البيان أنه بالمرور والمتابعه والتأكيد على إلتزام جميع العاملين وانتظامها داخل الجهات الطبية من ضمن الجهات التى استثناها من رئيس مجلس الوزراء بعدم تخفيض العماله بها 50%، وتابعت لجنه برئاسة رئيس المدينة للنظر دفتر الحضور والإنصراف، والتحقيق فى الشكاوى المقدمه من المواطنين ووضع حلول لها

رصدت اللجنة غياب (14) من المستشفى والإدارة، وتم تحويل العاملين المتغيبن للتحقيق معهم بإدارة الشئون القانونية بديوان عام المجلس.

وتم التنبيه على الدكتور أحمد طلعت مدير الإدارة الصحية بالحسنه، لضبط وإنتظام العمل والحرص الدائم على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة وصحه المواطنين وأخذ الإحتياطات الاحترازية اللازمة، لتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا، والعمل على تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين .

 

 


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