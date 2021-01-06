وقال بطريرك الموارنة - في كلمة له خلال قداس عيد الغطاس - إن السبيل الوحيد لانتشال لبنان من الانهيار الراهن، يكون عبر تشكيل حكومة إنقاذ محررة من التجاذبات السياسية والحزبية ومن المحاصصات، مطالبا من جميع القوى السياسية المعنية تسهيل تشكيل الحكومة.



ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل خلافات القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي وعدم الاتفاق في ما بينها، لا سيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، وذلك حول توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وحجم الوزارات التي سيحصل عليه كل فريق ونوعيتها والأسماء التي ستشغل الحقائب.



من ناحية أخرى، ناشد البطريرك الراعي المستشفيات الخاصة فى لبنان باتخاذ ما يلزم نحو إنشاء غرف وأجنحة مخصصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بما يساهم في الحد من انتشار الوباء ويحمي المجتمع.



وأضاف: "أتفهم حجم المعاناة المالية التي تعاني منها المستشفيات وعدم حصولها على مستحقاتها المالية من الدولة اللبنانية، ولكنني أدعوهم إلى فتح باب الخير والتضحية في سبيل إنقاذ حياة المواطنين " ، معتبرا أنه من المؤلم حقا أن يكون مجموع أسرّة العناية الفائقة الشاغرة المخصصة لمرضى كورونا هو 73 سريرا فقط ، بينما عدد المستشفيات الخاصة 67 مستشفى والتي يتعين أن تتعاون في تغطية المصابين المتواجدين في مناطقها.