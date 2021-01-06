اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 09:00 ص
خالد صلاح
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البرازيل تسجل 1171 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 56 ألف إصابة

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:00 ص
البرازيل تسجل 1171 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 56 ألف إصابة البرازيل
رويترز

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قالت وزارة الصحة فى البرازيل إنها سجلت 56648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1171 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأمس قالت وزارة الصحة فى البرازيل إنها سجلت 20006 إصابات جديدة بفيروس كورونا و543 وفاة، وقد  ذكرت أمانة الصحة بولاية ساو باولو البرازيلية أن البرازيل رصدت أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتشفت في بريطانيا.

وبحسب بيان من حكومة الولاية، فإن الحالتين إحداهما لفتاة في الخامسة والعشرين من مدينة ساو باولو كانت مخالطة لمسافرين قادمين من بريطانيا والأخرى لرجل في الرابعة والثلاثين من العمر وهو من سكان ساو باولو أيضا وكان مخالطا لها.

 
 

البرازيل

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فيروس كورونا

لقاح كورونا

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