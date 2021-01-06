اليوم السابع
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الأمم المتحدة تخصص 1.5 مليون دولار لمكافحة الجراد فى كينيا

الأربعاء، 06 يناير 2021 01:03 م
الأمم المتحدة تخصص 1.5 مليون دولار لمكافحة الجراد فى كينيا الجراد - أرشيفية
كتبت - هند المغربي

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خصص منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ، مارك لوكوك ، 1.5 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ (CERF) لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي في كينيا

ووفق فرحان حق، نائب المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة " ستذهب الأموال إلى استجابة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، والتي تشمل المراقبة الجوية والأرضية ورش المبيدات.

وأضاف: "منذ 21 ديسمبر 2020 ، بدأت أسراب عديدة في التكون في شرق إثيوبيا ووسط الصومال بعد إعصار جاتى"، لقد دخلوا إلى شمال شرق كينيا ومن المرجح أن ينتشروا في جميع أنحاء المقاطعات الشمالية والوسطى.

وأوضح "  إن الأسراب ، إذا لم يتم السيطرة عليها ، يمكن أن تدمر المحاصيل والمراعي وتهدد سبل العيش والأمن الغذائي لنحو 3.6 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة وفي اليمن ، بما في ذلك 173 الف شخص في كينيا. لافتا الى انه استجابة لذلك ، مددت المنظمة خطتها للاستجابة للجراد حتى يونيو 2021 ومع ذلك ، هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل من الجهات المانحة لاحتواء خطر الجراد الصحراوي في المنطقة.

 


الأمم المتحدة

الجراد

كينيا

اليمن

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