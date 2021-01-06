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الأمم المتحدة: اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبى فى جنيف الأسبوع المقبل

الأربعاء، 06 يناير 2021 06:57 م
الأمم المتحدة: اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبى فى جنيف الأسبوع المقبل ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة
كتب : أحمد جمعة

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كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، الأربعاء، عن عقد اجتماعات مباشرة لأعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبى في جنيف الأسبوع المقبل.

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث تم استعراض عدد من المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية ومناقشتها من جانب أعضاء اللجنة.

وأعربت وليامز عن تقديرها للجو الإيجابي جداً والتشاركي الذي ساد المناقشات، وأكدت مجددا على الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية.


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