استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الميلاد بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

رفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حالة الطوارئ استعداداتها لتأمين احتفالات بعيد الميلاد المجيد، وذلك لتأمين جميع المنشآت الحيوية والحكومية والكنائس ودور العبادة خلال الاحتفال المحدود بعيد الميلاد.

حيث عقدت القيادات الأمنية برئاسة اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، اجتماعات مكثفة وذلك لمراجعة خطط تأمين احتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد.

وإعتمدت المديرية على عدد من الخطط الأمنية لتأمين الإحتفالات ، حيث تم وضع كاميرات أمام الكنائس مربوطة بغرف تحكم رئيسية فضلا عن قياد إدارة المرور بتغيرر عدد من المحاور المرورية والشوارع الرئيسية التى بها كنائس تقام فيها الصلوات ، مع توسيع دائرة الإشتباه ونشر أفراد شرطة سريين حول الكنائس وبمحيطها ، إضافة إلى تكليف إدارة الحماية المدنية بالإنتشار امام الكنائس والمنشآت المهمة والحيوية.

وتقرر منع وقوف أى سيارات حول الكنائس والأديرة وغلق الشوارع المؤدية لكنائس المدينة أمام حركة المرور، وتعزيز الحراسة حولها بالإضافة إلى الكمائن والدوريات والأقوال الأمنية المتحركة فى كل قطاعات المحافظة بالإضافة الى التمركزات الأمنية الثابتة لتأمين الكنائس بالتعاون مع المجموعات الكشفية الموجودة من قبل الكنيسة لتفتيش الدخول.