اليوم السابع
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إقامة قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بنى سويف.. صور

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:56 م
إقامة قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بنى سويف.. صور جانب من قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس الأنبا غبريال، أسقف بني سويف قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف بمشاركة عدد من الآباء الكهنة ومعلم الكنيسة دون مشاركة شماسة أو أيا من المواطنين.

كما ترأس الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس المطرانية بمدينة ببا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء.

وقال الأنبا غبريال فى بيان له، إنه أقيمت قداسات في عدد من كنائس الإيبارشية بحيث أقيم قداس فى كل منطقة بمشاركة كهنة باقى الكنائس وأيضا بدون مشاركة شماسة وأيا من أفراد الشعب .

وتابع: "تأتي هذه الإجراءات في ضوء القرارات التي اتخذتها إيبارشية بني سويف لدعم جهود الدولة المصرية لمجابهة وباء كوورنا في ضوء زيادة أعداد المصابين بشكل كبير خلال الفترة الماضية".

إقامة قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بنى سويف (1)
 
إقامة قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بنى سويف (2)
 
إقامة قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بنى سويف (3)
 
إقامة قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بنى سويف (4)
 
إقامة قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بنى سويف (5)

بنى سويف

قداس عيد الميلاد المجيد

مطرانية بنى سويف

كنائس بنى سويف

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