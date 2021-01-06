إصلاح انفجار خط الصرف الصحى بقرية الشيخ ركاب فى مدينة قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، اليوم الأربعاء، من إصلاح انفجار خط طرد الصحى بقرية الشيخ ركاب فى مدينة قنا، تنفيذا لتعليمات المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة، بسرعة إصلاح الأعطال الواردة للخط الساخن 125 فى أسرع وقت سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي.

وأوضحت شركة المياه، أنه عقب تلقى الشكوى على الفور انتقلت معدات الحملة تحت إشراف المهندس شعبان عبدالنعيم، رئيس قطاع التشغيل والصيانة وبحضور المهندس محمد بهاء، رئيس فرع الشركة بمدينه قنا، وتم إصلاح خط الطرد الصرف الصحى رئيسى قطر 450مم بقرية الشيخ ركاب بالجبلاو.

ولفتت الشركة، إلى أن العطل تسبب بقطع المياه عن قريتى الشوينة والشيخ ركاب بالجبلاو وذلك بسبب توقف محطتى الصرف لشوينة والشيخ ركاب، تلافيا لحدوث أى طفح محتمل بسبب توقف محطات الصرف.