إصابات كورونا العالمية تتجاوز 85.9 مليون والوفيات مليون و860249

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 85.9 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و860249 وفاة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 353451 20737351 الهند 149850 10356844 البرازيل 196561 7753752 روسيا 59506 3284384 المملكة المتحدة 76261 2774479 فرنسا 66282 2680239 تركيا 21879 2270101 إيطاليا 76329 2181619 إسبانيا 51430 1982544 ألمانيا 36213 1803414