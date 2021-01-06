وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3495 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 50 حالة أمس، بينما هناك 824 حالة خطرة و207 حالات تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين أن حوالي مليون و500 ألف إسرائيلي تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حتي صباح اليوم.