اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 09:21 م
خالد صلاح
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إسبانيا تسجل أدنى درجة حرارة على الإطلاق عند 34 تحت الصفر

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:47 م
إسبانيا تسجل أدنى درجة حرارة على الإطلاق عند 34 تحت الصفر ثلوج _ صورة أرشيفية
مدريد (رويترز)

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ذكرت الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية فى إسبانيا، اليوم الأربعاء، أن ثلوجا كثيفة ورياحا شديدة البرودة ضربت البلاد مع انخفاض درجات الحرارة إلى سالب 34.1 درجة مئوية، وهو أدنى مستوى يُسجل على الإطلاق فى شبه جزيرة إيبيريا.

 

وقالت الوكالة إنه جرى تسجيل درجة الحرارة الشديدة الانخفاض فى كلوت دى لا يانكا فى أراجون بجبال البرانس الإسبانية فى الساعة 5.19 صباحا.

 

وكان هذا أقل درجتين عن أدنى درجة حرارة مسجلة فى إسبانيا، وكان ذلك عام 1956 عندما بلغت سالب 32 درجة مئوية فى إستانى خنتو فى ييدا بشمال شرق إسبانيا.

 

ومن المتوقع سقوط المزيد من الثلوج بغزارة فى معظم أنحاء وسط وشمال إسبانيا مع توقع انخفاض درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر.

 

وأنقذت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 75 عاما تقطعت به السبل بعد أن قرر السير إلى مكان آمن عندما علقت سيارته فى عاصفة ثلجية فى نابيا دى سوارنا بالقرب من لوجو بشمال غرب إسبانيا.

 

 


إسبانيا

أخبار إسبانيا

درجة حرارة

34 تحت الصفر

ثلوج في اسبانيا

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