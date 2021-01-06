إحالة العاملين بمركز شباب الحسانية بالقليوبية للتحقيق لغلق المقر وقت العمل

القليوبية إبراهيم سالم

شكل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد إمام من العاملين بالإدارة لمتابعة بعض مراكز الشباب بإدارات بنها وكفر شكر وطوخ، للتأكد من قيام المراكز بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار الحرص الشديد على سلامة أروح العاملين بالمراكز والمترددين عليها.

ففى إدارة شباب بنها، تم متابعة مركز شباب "كفر الشموت والشموت وكفر فرسيس" وتبين أن هذه المراكز تمارس نشاطها بشكل كامل وتطبق كافة الإجراءات الإحترازية والوقاية ضد مرض كورونا، أما مركز شباب جمجرة الجديدة فوجد مغلق في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب كفر شكر، تم متابعة "مركز شباب كفر عامر ومركز شباب كفر رضوان والمنشأة الكبرى، والمنشأة الصغرى"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتطبق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد مرض كورونا.

وفي إدارة شباب طوخ، تم متابعة مركز شباب السفاينة ودندنا والناصرية وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتطبق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، أما مركز شباب الحسانية فوجد مغلق في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة، جميع مراكز الشباب بالحرص الدائم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، حفاظا على سلامة وأرواح العاملين والمترددين على المراكز.

كما أمر "الصبروط"، بإحالة العاملين المتغيبين عن المراكز المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.