أنصار ترامب يحتشدون فى واشنطن لتنظيم احتجاجات حال تأكيد خسارته.. صور

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

بدأ أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الاحتشاد فى العاصمة واشنطن لتنظيم احتجاجات حال تأكيد خسارته، ومن المتوقع تنظيم احتجاجات مضادة أيضا لأنصار جو بايدن، ويأتى ذلك بالتزامن مع اجتماع المشرعين الأمريكيين اليوم الأربعاء للتصديق على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية فى ظل احتجاجات ينظمها أنصار دونالد ترامب.



الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكى

وسوف تنعقد جلسة مشتركة للكونجرس لفرز أصوات المجمع الانتخابى وتأكيدها، وتعهد بعض الجمهوريين بدعم جهود ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات من خلال الاعتراض رسميا فى الجلسة، فى مسعى من المتوقع بشكل كبير أنه سيخفق فى تحقيق هدفه، ويجرى حاليا حشد لمئات من أفراد الحرس الوطنى، وأعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه سيتم إغلاق عدد من الشوارع تحسبا للمظاهرات المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب .



أحد أنصار ترامب



الآلاف من أنصار ترامب



أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



أنصار ترامب



جانب من التظاهرات



جانب من المظاهرات