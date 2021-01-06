اليوم السابع
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أمين عام الأمم المتحدة يرحب ببيان قمة العلا

الأربعاء، 06 يناير 2021 09:44 ص
أمين عام الأمم المتحدة يرحب ببيان قمة العلا انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت - هند المغربي

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رحب  أنطونيو جوتيريشالأمين العام للأمم المتحدة  ببيان قمة العُلا بشأن "التضامن والاستقرار" الذي أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في المملكة العربية السعودية

وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن بيان القمة يقر بأهمية الوحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما رحب الأمين العام بالإعلان، بفتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ودولة قطر.

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن تقديره لمن عملوا بلا هوادة، في المنطقة وخارجها، ومنهم أمير دولة الكويت الراحل وسلطان عُمان الراحل، من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج.

وأبدى أنطونيو جوتيريش ثقته في أن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية لتعزيز العلاقات بينها.

 

 

 


الأمم المتحدة

جوتيريش

قمة العلا

التعاون الخليجي

مصر

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