أمطار غزيرة فى السعودية.. والدفاع المدنى يحذر من السيول.. فيديو

كتب محمد سعودى

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو توثق هطول أمطار غزيرة في منطقة عسير وغيرها بالمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي حذر فيه المركز الوطني للأرصاد بالممكلة، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.

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امطار وسيول القري غرب محايل عسير



عضو الفريق/ ابو علي pic.twitter.com/xVXMRcql9D — فريق طقس القنفذة (@algunfuthah) January 6, 2021

كما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة، السعوديين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، وذلك وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد عن توقعات هطول أمطار رعدية ابتداء من يوم غد الخميس وحتى يوم الأحد القادم على أجزاء من مناطق المملكة.

وتشمل هذه المناطق كل من (الرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، والقصيم، وحائل)، حيث ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها توقعاتها بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، كما يتوقع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.



الدفاع المدني السعودي عبر تويتر

وأضاف البيان: فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، وتبوك، وجازان، والجوف) بأمطار متوسطة ورياح نشطة"، ودعت المديرية العامة الجميع إلى أخذ الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.



أمطار غزيرة



أمطار في السعودية



أمطار في عسير