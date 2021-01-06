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أمريكا تغرق فى الفوضى × 30 صورة.. اقتحام الكونجرس واشتباكات عنيفة بين الشرطة وانصار ترامب

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:53 م
أمريكا تغرق فى الفوضى × 30 صورة.. اقتحام الكونجرس واشتباكات عنيفة بين الشرطة وانصار ترامب اقتحام مبنى الكونجرس في أمريكا
كتب محمد سعودي

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غرقت الولايات المتحدة الأمريكية في الفوضى خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اقتحم انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية خاصة بعد تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات.

احتجاجات حاشدة
احتجاجات حاشدة

الفوضى التي شهدتها أمريكا، تمثلت في اقتحام مبنى الكونجرس من قبل المحتجين الغاضبين على نتائج الانتخابات الرئاسية، فيما حاولت الشرطة تفريقهم بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، واعتقلت عددا منهم داخل الكابيتول وخارجه، فيما أكدت  شبكة سي إن إن الأمريكية، إصابة عدد من الضباط ونقل أحدهم إلى المستشفى.

احتجاجات في امريكا
احتجاجات في امريكا

وتصاعدت حدة الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين، بعد وقت قصير من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنصاره بشأن الانتخابات الرئاسية التي يصفها بالمزورة.

وأظهرت لقطات مصورة توثق اقتحام المحتجين لمبنى الكابيتول بعد تكسيرهم للنوافذ، فيما احتجزت شرطة الكابيتول الأمريكية عددا من المتظاهرين بالقرب من غرفة مجلس النواب داخل المبنى، فيما رفع بعض رجال الأمن السلاح في وجه المحتجين، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين.

احتجاجات في أمريكا
احتجاجات في أمريكا

 من ناحية أخرى، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انصاره المحتجين في محيط الكابيتول الأمريكي بضرورة الالتزام بالسلمية، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :أطلب من الجميع في مبنى الكابيتول الأمريكي أن يظلوا مسالمين. لا عنف! تذكر ، نحن حزب القانون والنظام - نحترم القانون ورجالنا ونسائنا العظماء باللون الأزرق. شكرا لكم".

وأضاف في تغريدة أخرى :"يرجى دعم شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون. إنهم حقًا إلى جانب بلادنا. ابق هادئا"، وعلق في تغريدة أخرى على كلمة نائبه مايك بنس أمام النواب الأمريكيين اليوم، قائلا :"لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا".

أحد أفراد الشرطة الأمريكية
أحد أفراد الشرطة الأمريكية

 

أحد المحتجين
أحد المحتجين

 

إطلاق الغاز المسيل للدموع
إطلاق الغاز المسيل للدموع

 

اعتقال متظاهرين في أمريكا
اعتقال متظاهرين في أمريكا

 

اعتقالات في صفوف المحتجين
اعتقالات في صفوف المحتجين

 

اقتحام مبنى الكابيتول
اقتحام مبنى الكابيتول

 

الشرطة الأمريكية تواجه المحتجين بالأسلحة النارية داخل مبنى الكابيتول
الشرطة الأمريكية تواجه المحتجين بالأسلحة النارية داخل مبنى الكابيتول

 

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

 

الشرطة تهدد متظاهرون بالسلاح
الشرطة تهدد متظاهرون بالسلاح

 

الشرطة تواجه المحتجين
الشرطة تواجه المحتجين

 

الشرطة في أمريكا
الشرطة في أمريكا

 

الغاز المسيل للدموع في محيط الكابيتول
الغاز المسيل للدموع في محيط الكابيتول

 

الكابيتول
الكابيتول

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

شرطة الكابيتول تواجه المحتجين
شرطة الكابيتول تواجه المحتجين

 

شرطة أمريكا
شرطة أمريكا

 

شرطي يواجه المتظاهرين
شرطي يواجه المتظاهرين

 

فوضى في الكونجرس
فوضى في الكونجرس

 

فوضى في أمريكا
فوضى في أمريكا

 

مبنى الكابيتول من الداخل
مبنى الكابيتول من الداخل

 

متظاهر في الكونجرس
متظاهر في الكونجرس

 

متظاهر
متظاهر

 

متظاهرون أمريكيون
متظاهرون أمريكيون

 

متظاهرون يفتحمون مبنى الكابيتول
متظاهرون يفتحمون مبنى الكابيتول

 

محتجون بعد اقتحام الكونجرس
محتجون بعد اقتحام الكونجرس

 

مظاهرات في أمريكا
مظاهرات في أمريكا

 


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