اليوم السابع
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أطباء مستشفى إسنا ينجحون فى استئصال ورم ليفى 4 كيلو من رحم ثلاثينية أثناء الولادة

الأربعاء، 06 يناير 2021 09:23 ص
أطباء مستشفى إسنا ينجحون فى استئصال ورم ليفى 4 كيلو من رحم ثلاثينية أثناء الولادة أطباء مستشفى إسنا ينجحون فى استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح أطباء مستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر، في إجراء عملية أستئصال 2 ورم ليفي من رحم سيدة في العقد الثالث من عمرها، حامل في منتصف الشهر التاسع، والتى كانت تشكو من ضعف حركة الجنين وآلاماً متكررة بالبطن جراء إصابتها بالورم.

البداية كانت بإستقبال فريق أطباء مستشفى إسنا حالة لسيدة تبلغ من العمر 30 عاماً، حامل في منتصف الشهر التاسع، وتعاني من نزيف رحمي مستمر وآلام بالبطن، وكانت تعاني من هذه المشكلة لفترة زمنية طويلة، وبفحصها تبين إصابتها برحم متعدد الأورام الليفية يزن أكثر من 4 كيلو جراماً، وعلى الفور قرر لها إجراء ولادة قيصرية لها ووضعت جنينها، ثم تم عمل عملية أستئصال الأورام الليفية للسيدة، مع الحفاظ على حالة الرحم دون نزيف، وحالة الأم والمولود بصحة جيدة .

وكان قد نجح فريق طبى بمستشفى إسنا التخصصى جنوب محافظة الأقصر، فى إجراء عمليه استئصال ورم بالغدة الدرقية لمريضة تبلغ من العمر 56 عاماً، وتم إجراء العملية بنجاح، وأوضح مدير عام المستشفى، أن نجاح العملية جاء ثمرة لجهود متواصلة من كافة كوادر الفريق الطبى المسئول عن العملية وهو ما يأتى فى ضوء الخدمات الطبية التى يقدمها مستشفى إسنا التخصصى لجميع المرضى.

أطباء مستشفى إسنا
ورم ليفي يزن 4 كيلو من رحم ثلاثينية أثناء عملية الولادة بمستشفى إسنا

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